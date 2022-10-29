Van'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

HABERDE İNSAN 29.10.2022, 16:26
Van'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Tenzile Ana Okulunun bahçesinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Milletçe bu güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik ve bütünlüğümüze, huzurumuza, barışımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmaya mecburuz. Bize düşen en kıymetli mirasımız ve vazgeçilmez değerimiz olan cumhuriyeti korumak ve yaşatmaktır" dedi

Program, şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından geçit töreniyle son buldu. Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak. sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Van’ın Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M.Emin Nasır’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Halk Eğitim merkezinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından geçit töreniyle son buldu. Programa Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M.Emin Nasır, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Van’ın Muradiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Muradiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 28 Ekim Cuma Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başladı. 29 Ekim Cumartesi günü ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları, Kazım Karabekir Konferans Salonunda devam etti. Programda Kaymakam Aydoğan, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı, Açılış konuşmasının akabinde, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları 29 Ekim ile ilgi sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından müzik öğretmenlerinden oluşan koru dinletisi yapılarak, günün anlam ve önemini belirtilen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Aydoğan tarafından verildikten sonra program sonra erdi.

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