Van'ın gönüllü berberleri depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'dan Malatya'ya gelen berber ve kuaförler, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyor.

HABERDE İNSAN 18.02.2023, 13:23
Van'ın gönüllü berberleri depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Van Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı 20 berber ve kuaförün de aralarında bulunduğu 50 gönüllü, Malatya'da depremin açtığı yaraları sarmak için çalışmalara destek veriyor.

Gönüllü berber ve kuaförler, çadır ve konteyner kentlerde oluşturdukları seyyar salonlarda depremzedelere hizmet sunuyor.

"Gün birlik olma günüdür"

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan depremlerin herkes gibi kendilerini de derinden yaraladığını söyledi.

Gönüllü olarak bu yola çıktıklarını belirten Koç, "Gün birlik olma günüdür. 'O gün bu gündür' diyerek Van'dan 20 kişilik berber ve kuaför ekibi ile çadır kentlerdeki tüm depremzede kardeşlerimizi ücretsiz saç ve sakal tıraşı etmek için geldik. Bir hafta buradayız. Bunun ardı gelecek. Malatya kendini toparlayana kadar biz her ayın bir haftası hizmet sunacağız." dedi.

Koç, depremden etkilenen her ilde gönüllülük esası ile çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak "Biz Malatya'ya yönlendik. Van'a gelen tüm depremzedelerin bir yıl boyunca tüm kuaförlerimiz ücretsiz saç ve sakal bakımlarını yapacak." diye konuştu.

Gönüllü berberlerden Recep Erter, "Biz 2011 yılında deprem yaşadık. Bu kardeşlerimizi anlayabiliyoruz. Biz de kişisel bakımlarını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Gönlümüzden gelen bir şey. Allah bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Depremzedeler kişisel bakımlarını yaptırabildikleri için memnun

Saç sakal tıraşı olan depremzede Üzeyir Akbıyık, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını, kişisel bakımının yapılmasından dolayı da memnun olduğunu anlattı.

Levent Keskin ise depremden etkilenmelerine rağmen ilk andan itibaren gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Sunulan hizmet dolayısıyla gönüllülere teşekkür eden Keskin, "Sağ olsunlar, bizlere böyle bir hizmet sağladılar. Canla başla çalışıyorlar. Ellerinden gelen bütün imkanları bizler için seferber ettiler." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise ilk günden itibaren alanda kadın, çocuk ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını bildirdi.

Yaraları sarmak için alanda olduklarını vurgulayan Biçek, "Berberlerin yanında kadın gönüllülerden oluşan 30 kişilik ekibimiz var. Çadır kentlerde ihtiyaçları tespit edip hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Biçek, çok duygu yüklü anlar yaşadıklarını, burada Türkiye'nin tek yürek olduğunu bir kez daha gördüklerini sözlerine ekledi.AA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15