Van İl Sağlık Müdürlüğü depremzedeleri ağırladı

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve yöneticiler, yaşanan deprem felaketi nedeniyle müdürlük misafirhanesinde misafir edilen depremzedelerle düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Ülke genelinde başlatılan seferberlikle büyük acının yaraları sarılmaya çalışırken, Vanlılar depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelere kapılarını açarak, misafirperverliğini bir kez daha gösteriyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, yaşanan deprem felaketi nedeniyle müdürlük misafirhanesinde konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, depremzede vatandaşlarla sohbet ederek istek ve dileklerini dinledi. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Müdür Tosun, Sağlık İl Müdürlüğü olarak yanlarında olduklarını dile getirdi. Müdür Tosun, depremzede vatandaşlara misafirhanelerinde ev sıcaklığını hissettirmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade etti.

Van Bölge Gazetesi