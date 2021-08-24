Van İl Jandarma Komutanı değişti
Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Van İl Jandarma Komutanı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre İl Jandarma Komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in yerine Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez atandı.
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