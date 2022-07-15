Van Gölü’nde dev Türk bayrağı dalgalandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Van’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (Van AKEM) üyeleri tarafından Van Gölü’nde Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafının yer aldığı bir pankart ve dev Türk bayrağı açıldı.

Van Gölü’nde 6 dalgıcın hem su yüzeyinde hem de su altında açtığı pankart büyük ilgi gördü. Van AKEM üyelerinin gösterisine Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kano grubu da destek verdi. Dalgıçlar ile kano grubu, gölde açtıkları Türk bayrağı ve Şehit Ömer Halisdemir’in pankartıyla günün önemine vurgu yaptı.İHA