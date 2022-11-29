Van Gölü Ekspresi'yle gelip köy çocuklarını sevindirdiler

Türkiye’nin çeşitli illerinden bir araya gelen 88 kişi, Van Gölü Ekspresi ile geldikleri Bitlis’in Tatvan ilçesindeki çocuklara unutulmaz anlar yaşattılar.

HABERDE İNSAN 29.11.2022, 15:30
Van Gölü Ekspresi'yle gelip köy çocuklarını sevindirdiler

Sosyal medya üzerinde organize olan ve Ankara’da tren garında bir araya gelen 88 kişi, 30 saatlik yolculuğun sonunda Tatvan Garı’na geldi. Çocuklar için trenle 30 saatlik yoldan Tatvan’a gelen Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL-SEV-DER) üyesi 88 gönüllüsü, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan tarafından karşılandı. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Yahya Eren Konuk Evinde kalan üyeler, sabah saatlerinde Tatvan’a bağlı Yelkenli köyündeki 75. Yıl İMKB Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokuluna gelerek öğrencilerle buluştu.

Okul bahçesinde öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapıp oyunlar oynayan 88 kişi, daha sonra çeşitli hediyeler dağıttı.
Açıklamalarda bulunan YOL-SEV-DER Dernek Başkanı Gölge Kaya, Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği olarak 2007 yılından bugüne kadar birçok köy okuluna “Sevgi Ekspresi” adını verdikleri proje çerçevesinde çeşitli bölgelerdeki köy okulları için projeler yaptıklarını söyledi. Kaya, “Bugün de ‘Sevgi Ekspresi’ adını verdiğimiz ve Ankara’da bir araya gelen 88 gönüllümüzle beraber Tatvan’a geldik. Şu anda 75. Yıl İMKB Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulundayız.

Buradaki çocuklarla beraber etkinlikler yapıyoruz. Onlara unutamayacakları bir gün yaşatmaya çalışıyoruz. Buradaki asıl amacımız, doğu ile batı arasında bir köprü oluşturmak. Buradaki çocuklarımızın bir nebzede olsa sosyal hayatlarına dokunabilmek, onlara milli duygularımızı aşılayabilmektir. Gönüllülerimiz bugün için canla başla çalıştılar. Şu anda bu etkinlik gerçekleşiyor ve mutluyuz. 30 saat süren yolculuğun sonu bu şekilde mutlu bitti. Buradaki çocuklarımız için çeşitli giyim ve kırtasiye gibi hediyeler getirdik. Bunları çocuklarımıza hediye edeceğiz. Bu ve buna benzer projelerimiz devam edecektir” diye konuştu.İHA

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