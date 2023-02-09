Van esnafından deprem bölgesine 70 bin adet ekmek gönderildi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) bünyesinde bulunan Van Fırıncılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından deprem bölgesine 2 tır dolusu 70 bin ekmek ve bin adet su gönderildi.

HABERDE İNSAN 09.02.2023, 12:13
Van esnafından deprem bölgesine 70 bin adet ekmek gönderildi

İlk tırın uğurlama törenine katılan VANESOB Başkanı İsa Berge, “Ne yazık ki depremlerde binlerce insanımızı kaybettik ve yine binlerce insanımız da yaralandı. Halen enkaz altında kalan insanlarımız var. Devletimiz ve milletimiz deprem bölgeleri için seferber oldu. Bizler de Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak teyakkuza geçtik. Esnafımıza yaptığımız destek çağrısı karşılık buldu. Çok sayıda esnafımız hazırladıkları yardım kolilerini deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere devletimizin ilgili birimlerine teslim etti. Şimdiye kadar çok sayıda yardım malzemesini lojistik noktalara teslim ettik” dedi.

VANESOB bünyesinde bulunan Van Fırıncılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte deprem bölgelerine gönderilmek üzere organizasyon yaptıklarını söyleyen Başkan Berge, “Tırlarla ekmek ve su göndermeye devam ediyoruz. 70 bin ekmekten oluşan 2 tır ve bin adet suyu hazırladık. İki tırı da deprem bölgelerine uğurladık” şeklinde konuştu.

Devlet ve millet olarak her zaman dayanışma örneği sergilediklerini belirten VANESOB Başkanı Berge, “Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar gönderiliyor. Bizler de Van olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gün ülkemiz için tek yürek olma günüdür. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere duyarlılık gösteren Van Fırıncılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Şakir Engül’e ve fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin yanında olacaklarını söyleyen Van Fırıncılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Şakir Engül ise “Fırıncı esnafımız olarak dayanışma örneğini sergileyerek deprem bölgelerine ekmek ve su gönderiyoruz. Depremi yaşayan bir şehir olarak depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz. Her zaman depremzedelerin yanında olacağız” dedi.İHA

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