Van Emniyet Müdürü Aydın, 5 yaşındaki Haticeyi makamında ağırladı

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kendisiyle tanışmak isteyen 5 yaşındaki Hatice ve babası Bülent Karatekin'i makamında ağırladı.

HABERDE İNSAN 01.02.2023, 09:11
Van Emniyet Müdürü Aydın, 5 yaşındaki Haticeyi makamında ağırladı

Polis üniforması giyerek babasıyla Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Hatice, kendisini karşılayan polislere sarıldı, sevgi gösterisinde bulundu.

Hatice ile babasını makamında ağırlayan Aydın, yakından ilgilendiği küçük kıza isminin ve kan grubunun yazılı olduğu polis motosikleti oyuncağı ve bebek hediye etti.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Aydın'a teşekkür eden baba Karatekin ise üzerinde isminin yazıldığı ay yıldızlı halıyı takdim etti.

Kızının polisleri çok sevdiğini ve büyüyünce polis olmak istediğini belirten Karatekin, "Kızım her programda ve sokakta karşılaştığında polislere sevgi gösterisinde bulunuyor. Polisleri çok sevdiği için ona polis kıyafeti aldım. Emniyet Müdürümüzü de ziyaret etmek istiyordu. Biz de randevu talebinde bulunduk. Müdürümüz sağ olsun bizi kırmadı. Kızım ve benim için çok güzel bir hatıra oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz." dedi.AA

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