Van Elbak Derneği Başkanı Ayhan hayatını kaybetti
Van’ın Başkale İlçesinde kurulan Başkale (Elbak) Derneği Başkanı Recep Ayhan, tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu.
Başkale (Elbak) Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Recep Ayhan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 1 aydır kanser tedavisi gören Van’ın Başkale İlçesinde kurulan Başkale (Elbak) Derneği Başkanı Recep Ayhan (63), bugün yaşama veda etti.
Eğitimci olan Ayhan’ın cenazesi Boyalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ayhan’ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
WanHaber Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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