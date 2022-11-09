Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iyilik panayırı...

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl önce “Hasta Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi” çerçevesinde kurulan “Minik Hayaller Çocuk Mağazası”nı desteklemek amacıyla iyilik panayırı düzenledi. 5 yılda hastanede yatan ihtiyaç sahiplerine 25 bin hediye ve ihtiyaç malzemesinin dağıtıldığı Minik Hayaller İyilik Mağazası'na bir katkı da hastanenin başhekimliğine atanan Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’dan geldi. Başhekim Sarıkaya, kendisine tebrik için gönderilen çiçekleri iyilik panayırında satışa sundu.

İyilik panayırında tebrik çiçeklerin yanı sıra, el yapımı yiyecekler ve el işi ürünler de yer aldı. Buradan elde edilen geliri ise Minik Hayaller Çocuk Mağazası'na bağışladı.

İyilik panayırının açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki sağlık çalışanlarının anlamlı işlere imza attığını belirtti. Vali Balcı, iyilik ve güzellik dağıtan sağlık çalışanlarını tebrik ettiğini kaydetti.

“İyilik hareketi balattık”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise 2017 yılında başlattıkları ‘iyilik hareketini’ her yerde gurur duyarak anlattıklarını belirterek, “İyilik hareketi projesi çerçevesinde kurulan Minik Hayaller İyilik Mağazası, gönüllülük esasıyla bağış alıyor. Alınan bu bağışla hastanede yatan ihtiyaç sahibi hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çok sayıda bağışçımız var ve sağlık çalışanları da bu projeyi destekliyor. Biz de bu iyilik hareketine destek amaçlı bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte, sağlık çalışanlarımızın hazırladıkları yiyecekler ve tedavi gören hastaların yapmış olduğu el işleri yer aldı” diye konuştu.

“Çiçekleri de satışa sunduk”

Başhekimlik sürecinde hayırlı olsun ziyaretine gelenlerin almış olduğu çiçekleri de etkinlikte satışa sunduklarını dile getiren Sarıkaya, elden edilen gelirin ise Minik Hayaller İyilik Mağazası’na bağışlanacağını söyledi.iha