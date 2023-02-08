Van depremzedeler için tek yürek oldu

Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi, Kahramanmaraş’da meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye yardım göndermeye devam ediyor.

HABERDE İNSAN 08.02.2023, 16:09
Van depremzedeler için tek yürek oldu

Depremin hemen ardından İpekyolu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin enkaz kaldırma çalışmaları için 7 kamyon ve 4 iş makinesini deprem bölgesine göndermişti.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın çağrılarına duyarsız kalmayan Vanlılar kısa süre içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarını İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi koordinesindeki Atatürk Anadolu Lisesi ile Zaferler İlk ve Ortaokulundaki yardım toplama lojistik merkezlerine ulaştırdı.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın, İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya’ya koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Van İpekyolu Belediyesi ile İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, yardım toplama merkezlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletirken vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Vanlı hemşehrilerimizle birlikte canla başla burada yardım faaliyetlerini koordine ediyoruz.

İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu Kaymakamlığı koordinesinde tüm yardımlarımızı deprem bölgesine ulaştırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şimdiye kadar 45 tırımızın sevkini sağladık. Değerli hemşehrilerimizin yardımları yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 kamyon ve 10 tır daha yola çıkmak için hazırlanıyor. Tüm hemşehrilerimizden önemle istirhamımız, AFAD tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaçların yardım toplama merkezimize getirilmesi. Deprem bölgesi için acil ihtiyaç listemizi aralıklarla yenilemekteyiz.

Hemşehrilerimizden belirlediğimiz ihtiyaçlar dahilinde katkı sağlamalarını istiyoruz. Valimiz Dr. Ozan Balcı ile Malatya’da koordinasyon merkezinde iletişim halindeyiz.

Buradaki tüm yardımlar Malatya ilimize sevk ediliyor. Destek olmak isteyen hemşehrilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız bizlerle iletişime geçebilir. Belediyemizin 444 71 60 çağrı merkezi ile 0538 963 65 65 whatsapp iletişim numarası 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Desteklerini esirgemeyen tüm yardımsever hemşehrilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllü çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.iha

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