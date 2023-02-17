Van depremini yaşayan esnaf günde 5 bin 400 kişilik ücretsiz yemek veriyor

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde büyük acılar yaşayan Vanlılar, Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği sarsıntılarda evleri yıkılan ya da ağır hasar görenleri misafir ediyor.

Kurumlar aracılığıyla yurt ve otellere yerleştirilenlerin yanı sıra binlerce depremzede de hayırseverlerin tahsis ettiği evlerde barındırılıyor. Tüm ihtiyaçları kamu kurumları ve hayırseverler tarafından karşılanan depremzedelere esnaf da yardımcı oluyor.

Van'da 2011 depremlerinde yaşadıklarını unutmayan lokanta işletmecisi Barış Demirel, depremzedelerin acılarını paylaşmak amacıyla Malatya ve Van'da günde 5 bin 400 kişiye ücretsiz yemek veriyor.

İş yerinin girişine "Deprem bölgesinden gelenler için yemeklerimiz ücretsizdir" yazısını asarak birçok ilden kente gelenleri misafir eden Demirel, ayrıca depremzedelerin barındıkları evlere paket servis de yapıyor.

Demirel, AA muhabirine, imkanları ölçüsünde insanların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Van depremini yaşayanlar olarak kente deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla empati kurabildiklerini dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Van'a gelen depremzedelere elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Malatya Havalimanı'nda 8 gündür, günde 5 bin kişiye yemek çıkıyor. Van'da ise günde 400 kişiye gücümüzün yettiğince yemek vermekteyiz. Bize destek sunmak isteyen tüm halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Gün bir ve beraber olma günüdür. Biz imkanlarımız el verdiğince bu desteğimizi sürdüreceğiz."

"Vanlılar bizi çok iyi ağırlıyor"

Kahramanmaraş'tan gelen Emir Yıldız ise Vanlılara gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Çok büyük acılar yaşadıklarını anlatan Yıldız, "Deprem çok kötü bir andı. Öyle sallandı ki yerimizde duramadık. Hayatımda öyle bir şey görmedim. Çok korkunçtu, şükür kurtulduk ama Kahramanmaraş'ta çok büyük kayıplar var üzülüyoruz. Devletimiz, halkımız canla başla çalıştı. Bütün illerden yardımlar geldi. Biz de Van'a geldik. Burada kızım var. Van halkı bizi çok güzel ağırladı. Daha önce Muş'ta görev yapıyordum. Doğu halkını çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Yıldız da "Malatya'da depreme yakalandım. Çok korkunçtu. Daha sonra buraya geldim. Devletimize, sağlık çalışanlarına, askerimize, polisimize minnettarız. Van halkı bize kapısını açtı. Ablam burada yaşadığı için geldik. Van halkı bizi çok güzel ağırlıyor. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.AA