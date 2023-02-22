Van depreminden kaçtılar, Gaziantep’te yakalandılar

Van’da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası Gaziantep’e taşınan aile, aynı korkuyu bir kez daha yaşadı. 11 ili etkileyen afete Hatay'da yakalanan Özgün ailesi de depremden nasıl sağ kurtulduklarını anlattı.

HABERDE İNSAN 22.02.2023, 16:29
Van depreminden kaçtılar, Gaziantep’te yakalandılar

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla afetler meydana gelmeye devam ediyor. 23 Ekim 2011 yılında Van'da yaşanan deprem felaketi binlerce kişiyi etkilerken, birçok insanın kentten göç etmesine neden olmuştu. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme yakalananlar arasında büyük Van depremini yaşayanlarda çıkmaya başladı.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Gaziantep’e yıllar önce Van’dan göç eden Aslan ailesi, depreme ikinci kez yakalandı. Depremin ardından Denizli'nin Sarayköy ilçesine taşınan aile, büyük felakete tekrar yakalanmanın korkusunu yaşıyor. Öte yandan afetin etkilediği Hatay’dan Sarayköy ilçesine gelen Özgün ailesi de depremden nasıl sağ kurtulduklarını anlattı.

Komşusunun damına atlayarak kurtuldular
Destekte bulunan herkese teşekkür eden depremzede Filiz Özgün, “Hatay’ın İskenderun ilçesinde oturuyorduk. Deprem anında merdivenlerimizin hepsi yıkılmış nereden ineceğimizi bilemezken, balkonumuza çıkıp komşumuzun evinin damına atladık. Evimiz yıkıldı. O sarsıntı ile kimse yerinde duramazken biz nasıl onu yaptık bilmiyoruz” dedi.

Deprem peşini bırakmadı
Gaziantep’ten Sarayköy’e gelen Hazal Aslan ise “2011 yılında ailemle birlikte Van depremini yaşamıştık. Deprem sebebiyle Gaziantep’e taşındık ama deprem orada da bizi rahat bırakmadı. Bu deprem nedeniyle de Sarayköy’deki akrabalarımızın yanına geldik” diye konuştu.

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