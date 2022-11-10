Van depreminde hayatını kaybeden Gazeteci Emir, mezarı başında anıldı

Van’da 9 Kasım 2011 günü meydana gelen artçı depremde kaldığı otelde meslektaşı Sebahattin Yılmaz ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Gazeteci Cem Emir, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Anmaya, Emir’in babası Mehmet Ali Emir’in yanı sıra meslektaşları da katıldı. Emir’in mezarı başında dua edene sevenleri ardından karanfiller bırakıp ve mumlar yaktı.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “Cem’in çok kısa zamanda tutkuyla gazeteciliğe bağlandığını söyleyebiliriz. Bazen insanlar mesleğe 40 yılını verir ama ağır ilerler. Cem’in bu kadar kısa zamanda çok uzun yıllardır gazetecilik yapıyormuş gibi Türkiye’nin pek çok coğrafyasında etkin bir şekilde haber izlediğine tanığız. Van’da da birlikteydik. Her zaman yaşından çok olgun, hep bir çocuk enerjisi olan ama aynı zamanda yaşının çok üzerinde olgunluğu olan birisiydi. Yani pek çok kişinin heyecanla, panikle karşılayacağı olaylar karşısında çok soğukkanlıydı. Bu tavrının da ben onu tanıyanlara çok şey öğrettiğini düşünüyorum” dedi.

Acılarının hale tazeliğini koruduğunu belirten Baba Mehmet Ali Emir ise “Nerede bir olay olsa, bir kusur olmuş olsa bizim burada yüreğimiz hemen cız ediyor. Çünkü o acıyı biz yaşadık, biliyoruz. Bunu pek çok insan da biliyor” diye konuştu.iha