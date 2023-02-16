Van depremi için bağışlanan tekerlekli sandalye depremzedelere ulaştı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'ya Van'dan destek için gönderilen sağlık ekibi, 14 yıl önce Mersinli bir hayırseverin Van Depremi için bağışladığı artık kullanılmayan ancak hastanede muhafaza edilen tekerlekli sandalyeyi de beraberlerinde getirdi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edilen tekerlekli sandalyenin hikayesi Başhekim Yardımcısı Halime Akyüz'e anlatılarak teslim edildi.

Başhekim Yardımcısı Halime Akyüz, AA muhabirine, tekerlekli sandalyenin hikayesinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Tekerlekli sandalyenin Van depremi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Mersinli bir hayırsever tarafından depremzedeler için bağışlandığını anımsatarak şöyle devam etti:

"6 Şubat'taki depremde de Van ekibi Malatya'ya gelirken bu tekerlekli sandalyeyi bize getirdi. Gerçekten çok manidar bir destek. Duygu yüklü, umarım hiçbir yerde deprem olmaz da bizde kalır bu tekerlekli sandalye anı olarak. Gerçekten çok ilginç bir hikayeydi. Van ekibine bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Van ekibi bugüne kadar tekerlekli sandalyeyi muhafaza etmiş, bizim başımıza böyle bir felaket gelince buraya getirdiler. Millet olarak hep birlik ve beraberlik içerisinde olduk, bundan sonra daha da birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Allah böyle acıları bir daha bu millete göstermesin."AA