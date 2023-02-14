Van'dan giden ekipler depremzedeler için konteyner kent kuruyor

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'dan Malatya'ya giden ekipler, arama kurtarma alt yapıdaki sorunların giderilmesi ve yardımların dağıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda Malatya'da depremin yaralarının sarılması için çalışan ekipler, çadırların ardından konteyner kent kurulması çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Altyapı, elektrik ve su bağlantılarının sürdüğü konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Balcı, özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

Balcı, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların konteynerlere yerleştirileceğini belirtti.AA