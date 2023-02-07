Van'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Van'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen malzemelerin yüklendiği 10 tır, deprem bölgesine gönderildi.

HABERDE İNSAN 07.02.2023, 10:31
Van'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Depremzedeler için Erciş ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe sakinlerinin getirdiği elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu malzemeler, 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonu'nda toplandı.

Görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilen malzemelerin kolilenerek yüklendiği 10 tır, dualar eşliğinde Malatya'ya uğurlandı.

Malzemelerin hazırlanma çalışmalarına destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere, depremin ardından ülkede 85 milyon insanın tek yürek olduğunu söyledi.

Malzemelerin toplandığı alanda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları aktardı:

"Isıtıcısından battaniyesine, kuru gıdadan yaş gıdaya, hijyen malzemeleri, bebek maması, biberon, emzik, ekmek gibi ürünler ayıklandı. Kolileme işlemlerini görevli ve gönüllü vatandaşlarımız canla başla yapıyorlar.

Şu ana kadar ısınma malzemelerinden tutun gıda malzemelerine kadar 10 tır malzemeyi toparladık. Belediye olarak iş makineleri ve kamyonlarımızı felaketin yaşandığı Malatya iline gönderdik. Van'ımız, Malatya ile eşleştirildi. Ayrıca bugün daha önce arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucularımızı ve belediyede görevli 40 arkadaşımızı ihtiyaç duyulan bölgelere arama kurtarma çalışmaları için gönderdik. Rabb'im vefat edenlere rahmet etsin, yaralılara da acil şifalar nasip etsin. Milletimizin başı sağ olsun."

Gönüllülerden Emine Galiç Şengöz de kampanyaya destek verdiklerini dile getirerek, "Daha önce biz de depremi yaşadık. O duyguları biliyoruz, o acıları yaşadık. Şu an ilçemizin her yerinden, her evinden yardım gelmekte. 10 tıra malzeme yükledik. Rabb'im bir daha bu acıları yaşatmasın inşallah." diye konuştu.AA

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