Van'daki depremzedeler için anlamlı etkinlik

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde ciddi yıkımlara yol açan depremlerin acıları tazeliğini korurken, birçok depremzede farklı şehirlerde ağırlanıyor. Depremden sonra Van'da misafir edilen depremzedeler için farklı etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Van'da bulunan depremzedeler için Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan Van Gölü Gençlik Merkezi'nde bir gece düzenlendi. Geceyi düzenleyen Öz Sağlık İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, konuşmasında geceye katılım sağlayan ailelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Depremzedeler için düzenlenen etkinliğine Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Hastane Destek Hizmetleri Başkanı Şahabettin Işık, Başkan Yardımcısı Halil Tutuş, Van Gölü Gençlik Merkezi Müdürü Vahdettin Çakar, Öz Sağlık İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, Van Gönül Dostları Derneği Başkanı Süleyman Çelebi Çomak çok sayıda gönüllü katılım sağladı. Şube Başkanı Gökhan Öznur, katkılarından dolayı AFAD Komite Başkanı Emine Sallık ve Muhammed Abi'ye, gönüllülere, sendika temsilcileri ve kadın komitesine teşekkür etti.

Çiğ köfte, çay ve tatlıların ikram edildiği programda, çocuklar için palyaçolar tarafından çeşitli oyunlar ile çocuklara neşeli dakikalar yaşatıldı. Ayrıca konuklara eğitim merkezi müzisyenleri tarafından çeşitli yörelere ait türküler söylendi. Güzel geçen gece sonunda çocuklara oyuncak dağıtıldı. Program çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Van Bölge Gazetesi