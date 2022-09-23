Van'da uçurtma şenliği düzenlenecek

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde uçurtma şenliği etkinliği düzenleyecek.

Van Valiliği ile birlikte organize edilen ücretsiz etkinlik 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 12:00’da Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı Konser alanında yapılacak. Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ında katılacağı etkinlikte çocuklara ücretsiz olarak uçurtma dağıtılacak.

Uçurtma Şenliği’ne başta çocuklar olmak üzere tüm Van halkı davetlidir.iha