Van'da Tek Başına İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapan Genç, Şimdi Bakın Neler Yapıyor?

HER ŞEY BİR UÇURTMA ETKİNLİĞİ İLE BAŞLADI

Bahçesaray’da uçurtma etkiliğine katılarak, bu etkinlikte 500 adet uçurtma dağıtan üniversite öğrencisi Diyar Orhan yalnız başına başladığı yardımlarını kısa zamanda yavaşça büyütmeye başladı. 3-4 ay içinde arkadaşlarını da teşvik ederek yardım kampanyalarını daha büyük çapta düzenlemeyi başardı. Yaklaşık 1.5 yıldır yardımlara devam eden genç şimdilerde bir yardım derneğinin başkanı ve değil yüzlerce değil binlerce insana yardım ediyor.

MİNİK ÇOCUKLAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Küçük bir adımla başlayan bu hikayenin en sonunda Diyar Orhan adını Van’da binlerce insana duyurdu. Şimdilerde ise kurucu ve başkanı olduğu derneğin adı Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Sizlerde yardım kampanyalarına katılmak, destekte bulunmak için irtibata geçebilir bir ailenin ya da bir çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz. Sosyal medyada 12 bin takipçisi olan gençle irtibata geçmek isterseniz gezgin_diyaro_ instagram hesabından aratarak irtibata geçebilirsiniz.

Sadece geçen kış 6 bin çocuğa kılık kıyafet yardımının öncülüğünü yapan genç, işleri daha da geliştirerek şu anda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onartıyor, köylerde hayvanı olmayan ailelere hayvan sahiplendirerek bütçelerine katkıda bulunuyor.