Van'da Tek Başına İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapan Genç, Şimdi Bakın Neler Yapıyor?
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dünyaya gelen 26 yaşındaki Üniversite öğrencisi Diyar Orhan, kısa sürede binlerce insana ulaşarak yüzleri güldürdü. Van halkının hayranlığını üstüne toplayan genç kısa zamanda yaptığı işi büyüttü.
HER ŞEY BİR UÇURTMA ETKİNLİĞİ İLE BAŞLADI
Bahçesaray’da uçurtma etkiliğine katılarak, bu etkinlikte 500 adet uçurtma dağıtan üniversite öğrencisi Diyar Orhan yalnız başına başladığı yardımlarını kısa zamanda yavaşça büyütmeye başladı. 3-4 ay içinde arkadaşlarını da teşvik ederek yardım kampanyalarını daha büyük çapta düzenlemeyi başardı. Yaklaşık 1.5 yıldır yardımlara devam eden genç şimdilerde bir yardım derneğinin başkanı ve değil yüzlerce değil binlerce insana yardım ediyor.
MİNİK ÇOCUKLAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Sadece geçen kış 6 bin çocuğa kılık kıyafet yardımının öncülüğünü yapan genç, işleri daha da geliştirerek şu anda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onartıyor, köylerde hayvanı olmayan ailelere hayvan sahiplendirerek bütçelerine katkıda bulunuyor.
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