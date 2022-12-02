Van'da sosyalleşmek için gittiği merkez bedensel engelli kızın hayatını değiştirdi

İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli Oğuz, hem sosyal bir çevre edinmek hem de hayatına yenilikler katmak amacıyla 6 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Merkeze gitmeye başladı.

İkinci evi haline gelen Merkez sayesinde hayata daha farklı bakmayı öğrenen Oğuz, açılan kurslarda da ahşap boyama ve yakma sanatıyla ilgilendi.

Öğretmenlerden aldığı eğitimlerle farklı resimler yapan Oğuz, sosyal medya hesaplarından paylaştığı eserleri satarak öğrendiklerini gelire dönüştürdü.

Bu sayede yeni arkadaşlıklar da edinen Oğuz, kendini geliştirerek daha güzel tablolar yapmak ve iş yeri kurarak ailesine ekonomik anlamda destek olmak istiyor.

Oğuz, AA muhabirine, fizyoterapistinin yönlendirmesiyle gittiği Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sayesinde hayatında büyük değişiklikler yaşadığını söyledi.

Buradaki öğretmenlerin kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatan Oğuz şöyle konuştu:

"Aldığım eğitim ve uygulamalı çalışmalar sonucu ahşap sanatına yatkınlığımı gördüm. Yoğun çalışma sonucu işi kavradım. Yaptığım ürünler çevremde beğenilince sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Bir anda ürünlerim beğenilmeye ve satışım da artmaya başladı. İsteyenler çok oldu. Şimdi siparişlerimi yetiştirmek için daha fazla çalışıyorum."

Ahşap sanatı sayesinde daha mutlu olduğunu, hayata bağlandığını dile getiren Oğuz, bu sanatı yapmasına katkı sunan, her zaman destek veren öğretmenlerine teşekkür etti.

"Özveriyle çalışarak bugüne geldi"

Özel Eğitim Öğretmeni Hatice Müküs Bayrı, Oğuz'un tüm engelleri aşarak ahşap sanatı gibi zorlu bir uğraşta başarı elde etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Oğuz'un bu sayede ayakları üstünde durarak birçok engelliye örnek olduğunu vurgulayan Bayrı şunları kaydetti:

"Ahşap yapmak gerçekten zor çünkü 480 santigrat derecede, çok sıcak makinelerde çalışıyoruz. Ortopedik engelli olmasına rağmen bugüne kadar bir olumsuzluk yaşamadı. Çok güzel çalışmalar ortaya çıkarıyor. Kendi imkanlarıyla satışa da başladı. Onun adına gurur duyuyorum. Beni çok mutlu ediyor. Merkezimizde birçok öğrenci bu çalışmaları yürüterek hem kendilerine hem de ailelerine destek sağlıyor. Özel gereksinimli bireylerimizi, engelli bireylerimizi topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz."AA