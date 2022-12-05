Van'da SMA hastaları destek bekliyor

1 yıldır SMA teşhisi konulan bebeklerin destek kampanyasında gönüllü olarak çalışan Fevzi Tolukan, Van'da 12 tane SMA teşhisi konulan bebek olduğunu belirterek Van halkından destek beklediklerini söyledi.

"VAN HALKI ARTIK DAHA DUYARLI"

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan Tolukan, Van halkının SMA hastalığı konusunda daha bilinçli olduğunu belirterek, "1 yıldır SMA hastası bebekler için destek kampanyasındayım. Van'da iki stantımız var ben ve arkadaşlarım stantın başında bekliyoruz. Yoldan geçen vatandaşlar gönüllerinden ne koparsa kumbaramıza atıyor. Van halkı eskiye göre daha duyarlı ve bilinçli" dedi.

"TEDAVİ MASRAFLARI ÇOK YÜKSEK"

Tolukan, “SMA hastası bebeklerin çoğu evde tedavi görüyor ve cihazlara bağlı yaşıyorlar. Hastaların çoğunun ailesinin durumu çok kötü. Bu hastalığın tedavi masrafları çok yüksek meblağ. Herkesten duyarlı olmalarını ve hastalarımıza destek vermelerini bekliyoruz.” Şeklinde konuştu.

"BUGÜN ONLARA YARIN BİZE"

SMA hastalığı ile ilgili düşüncelerini WanHaber'e aktaran vatandaşlar ise, "Herkes az çok demeden yardım etmeli, bir ekmek parası dahi olsa vermeliyiz, bugün onlara yarın bize. Allah hepsine şifa versin" diye konuştular.