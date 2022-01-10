Van'da renkli görüntülere sahne olan şenlik! Sohbetler edildi, halaylar çekildi, kurbanlar kesildi

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi sakinleri, yüzyıllardır süregelen bir geleneği sürdürüyor. Her yıl Ocak ayının ilk haftasında ve Şubat’ın son günlerinde ‘Kış Şenliği’ düzenleyen mahalleliler, bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini tazeliyor.

Mahalle sakinleri, geçtiğimiz günlerde şenliği yaparak, geleneği bu yıl da sürdürdü. 100’e yakın vatandaşın birleşerek düzenlediği şenlikte sohbetler edildi, kurbanlar kesildi ve halaylar çekildi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte doyasıya eğlenen vatandaşlar, Şubat ayının son haftası tekrar bir araya gelerek birlik ve beraberlik dayanışması örneği gösterecek.

‘Yıllardır yapılıyor’

Yüzyıllardır süren geleneği, şenliğe katılan Ferhat Yayla adlı vatandaşla konuştuk. Sözlerine şenliği anlatarak başlayan Yayla, “Bu şenlik, yıllardır yapılıyor. Köyde yaşayanlar, her yıl Ocak ayının ilk haftası ve Şubat’ın son haftası bir araya gelip ‘Kış Şenliği’ yapıyorlar. Bu yılda ayın 8’inde bir araya geldik. Ben 4 defadır katılıyorum. Dayımın köyü davet ediyorlar, gidiyorum. Yaklaşık 100 kişi katılmıştı şenliğe. Köyün 10 km dışında Bahçesaray sınırında masalarımızı kurduk. Sohbet ettik, 3 tane kurbanı kestik. Daha sonra halaylar çekildi” dedi.

‘Birlik ve beraberliğin en güzel örneği’

Yayla, bu tür şenliklerin artması gerektiğini ifade ederek, “Çok güzel bir şenlikti. Bu şenlik, kardeşliğin, komşuluğun, konukseverliğin halen var olduğunu ve bitmediğini gösteriyor. Böyle şenliklere, gülen yüzlere, dostane ilişkilere ihtiyacımız var. Her yıl, hiç kimseden destek almadan böylesine içten bir etkinliğin yapılması birlik ve beraberliğin en güzel örneği. Birbirimize en çok destek olmamız gereken bu günlerde böyle şenliklerin artmasını diliyorum” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel