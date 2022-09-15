Van'da ‘Özeliz Her Yerdeyiz’ etkinlikleri tamamlandı

Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik yaz ayları boyunca düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine Van kahvaltısı ikram edildi. Kahvaltı ikramının ardından yerel sanatçılardan Elif Abalı ve Ferhat Tok konser verdi.

Renkli görüntülere sahne olan konserde mikrofonu alan özel çocuklar şarkı söyledi. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran özel gereksinimli çocuklar ve aileleri halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Çocuklarının ve kendilerinin yaz boyunca yapılan etkinliklerle güzel vakit geçirdiklerini belirten özel çocukların aileleri yapılan etkinliklerden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, müzik şöleni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.iha