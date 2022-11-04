Van'da okulun tek öğrencisi Zilan için "Umut Kütüphanesi" kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmen olarak mezraya atanan Salih Terim'in göreve başlamasıyla okula devamlılığı sağlanan Zilan yeni öğretmeniyle eğitimini sürdürüyor.

Patır'ın eğitimi için gösterilen fedakarlığa kayıtsız kalmayan Gevaş Gençlik Merkezi gönüllüleri, minik öğrenciyi mezrada ziyaret etti, öğretmeni ve ailesiyle bir araya geldi.

Yanlarına götürdükleri kitaplarla okulda "Umut" adını verdikleri kütüphane kuran gönüllüler, birlikte derse girdikleri Patır'a kırtasiye yardımında bulundu, kendisiyle zeka oyunları oynadı.

Ziyaretleriyle Zilan Patır ve öğretmenine büyük mutluluk yaşatan gönüllüler bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini iletti.

"Öğretmenin Gençlik Merkezi gönüllüsü olması bizi mutlu etti"

Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan, AA muhabirine, öğrencinin okuma hevesini ve ortaya konulan fedakarlığı gördükten sonra harekete geçtiklerini söyledi.

Zilan ve öğretmenine sürpriz yapmak istediklerini belirten Ceylan şunları kaydetti:

"Merkez olarak ulaşmadık gencin kalmaması için sürekli sahadayız. Gençlere ulaşmak için birçok etkinlik düzenliyoruz. Zilan kızımız için Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile 'Umut Kütüphanesi'ni kurduk, kırtasiye malzemesi, zeka oyunları seti desteğinde bulunduk. Öğrencimizi yalnız bırakmayacağız, elimizden geldikçe desteklerimizi sürdüreceğiz. Devletimiz büyüklüğünü göstererek bir öğrenciye dahi öğretmen atamıştır. Bu öğretmenimizin daha önce Gençlik Merkezimizde gönüllü olarak çalışmalarımıza katılan biri olması bizi ayrıca mutlu etti. Zilan'ın okula kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."

"Mezra sakinleri öğretmeni bağrına bastı"

Gevaş Gençlik Merkezi Lideri Nejat Kaçmaz ise Zilan ve okul için kitaplardan oluşan koliler hazırladıklarını, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için zeka oyunları götürdüklerini anlattı.

Hep beraber okulda küçük bir kütüphane oluşturduklarını dile getiren Kaçmaz, "Kütüphanenin ismini Zilan'ın ve bütün çocuklarımızın umudu olsun diye 'Umut' olarak belirledik. Coğrafya ve koşullar zor olsa bile imkanlar yaratılabildiği zaman okuma serüveni devam edebiliyor. Zilan'ın hikayesi devam edecek ve belki de bu okulun, mezranın umudu olacak. Amacımız Zilan'ı yalnız bırakmamak. Gelecek hafta yine ziyaret edeceğiz. Yardımlarımızı ve kütüphanemizi geliştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Mezrada yaşayan halkın yeni atanan öğretmeni bağrına bastığını belirten Kaçmaz, "Salih Öğretmen'i her akşam bir yerde misafir ediyorlar. Çoğu zaman hep birlikte, aynı sofrada yemek yiyorlar. Okuldaki lojmana bile gitmesine müsaade etmiyorlar. Eski gelenek, görenek ve kültürün yok olmadığını görmek bizi çok mutlu etti." dedi.AA