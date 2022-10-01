Van'da İyilik Araçları Vanlı öğrencilerin gönüllerine dokundu

"İyilik aracı mutluluğa aracı" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında "iyilik aracı" ile Gevaş ilçesine gelen ekip, Güzelkonak Yatılı Bölge Okulu bahçesine kurdukları platformda öğrencilerin sahnede şarkı söylemesini, gösteri yapmasını sağladı.

Öğrencilerin yüzünü boyayan, oyunlar oynayan ve ikramda bulunan görevliler, düzenledikleri etkinlikle onlara güzel bir gün yaşattı.

Skoda Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt Şafaklıoğlu, koronavirüs salgını döneminde oluşturdukları "iyilik araçları"nın bir çok iyiliğe vesile olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında Gevaş'ta 600'e yakın çocuğu ağırladıklarını belirten Şafaklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında biz onları, onlar da bizi misafir ediyor. Amacımız iyiliği, mutluluğa dönüştürmek ve çocuklarımıza keyifli, unutamayacakları anlar yaşatmak. Değişik animasyonlar gerçekleştirdik. Film gösterisi sunuyoruz.

Toplamda 4 farklı noktada binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Animasyon ve yüz boyama ekibimiz var. Bunların dışında gittiğimiz noktalarda balonla süsleme yapıyoruz. Çocukları kurduğumuz sahneye alıyoruz ve onların da etkinliğimize aktif katılmasını, bizimle birlikte rol almasını sağlıyoruz."

Etkinlik, "Ayla" filminin izlenmesiyle ile sona erdi. AA