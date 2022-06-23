Van'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler, pandemi sonrası hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını dualarla uğurladı.

HABERDE İNSAN 23.06.2022, 10:39
Van'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Korona virüs (Covid-19) pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra hacı adayları gözyaşları arasında yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Van’daki ilk hac kafilesi yola çıktı. Pandemi dolayısıyla 2 yıl aradan sonra Van Ferit Melen Havalimanı'da Van İl Müftülüğü tarafından hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı. Van Valisi Dr. Ozan Balcı beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve il protokolü, ilimizden hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını uğurlamak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geldi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından tek tek hacı adayları ile tokalaşan Vali Dr. Balcı, ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.İHA

Yorumlar (1)
memo 3 saat önce
Okadar gariban yoksul var onları doyurun bin kat hacı nızdan daha sevap
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