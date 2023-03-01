Van'da gönüllü kuaförler depremzedelerin saç ve cilt bakımını yaptı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Van’a gelen depremzedeler, otel ve KYK yurtlarına yerleştirildi.Van Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı gönüllü bayan kuaförler, depremzede kadınların saç ve cilt bakımını yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri hasar gören depremzedeler, otel ve KYK yurtlarımıza yerleştirildi. Bugün de 30 gönüllü bayan kuaförümüz KYK Kız Yurduna gelerek, depremzede kadınlarımızın saç ve cilt bakımlarını ücretsiz yaptı.

Bizler de depremzede kardeşlerimize elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Acılarını en derinden hissediyoruz. Çünkü bizler de bu acıyı en iyi bilenlerdeniz. Rabbim bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Bu duygularla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, bu hizmeti sunan tüm gönüllü bayan kuaförlerime de teşekkür ediyorum” dedi.İHA