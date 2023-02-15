Van'da gönüllü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Van'da Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kadın kursiyerler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için eşofman takımı, pijama, atkı ve bere dikti.

HABERDE İNSAN 15.02.2023, 12:42 15.02.2023, 13:03
Van'da gönüllü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan 25 kursiyer, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik yardımlara destek vermek için çalışma başlattı.

Gönüllü olarak bir araya gelen kursiyerler, diktikleri kışlık eşofman, pijama, atkı ve bereleri depremzedelere ulaştırılması için ilgili kurumlara teslim etti.

Usta öğreticisi Güler Okur, AA muhabirine, 2011'de depremin acısını yaşadıkları için depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Deprem olduğunda çok üzüldüklerini anlatan Okur, "Biz de çok kayıplar verdik. Ne yapabiliriz diye kursiyerlerimizle konuştum. Bu düşüncemi sundum ve sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. Kalın giysiler üretmeye başladık. Alt ve üst eşofman takımı yapmaya başladık. Üretmeye devam edeceğiz. Bize destek sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Cahide Yavrutürk ise depremzedeler için gece gündüz çalışıp örgü ördüğünü belirtti.

Ürettikleri ürünleri depremzedelere göndereceklerini aktaran Yavrutürk, duygularını şöyle aktardı:

"Allah yardımcıları olsun. Çok üzüldük. Biz de deprem gördük. Torunlarımız, çocuklarımız ve akrabalarımız aklımıza geldi. Çok şükür bizde kayıplar yok ama kayıp veren çok. Hepsi kardeşlerimiz. Deprem olduğu günden beri çalışıyoruz. Sürekli örgü örüyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. 60 yaşındayım ama yorulmadan çalışıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."AA

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