Van'da gönüllü 34 PDR öğretmeni deprem bölgesine uğurlandı

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ikinci gönüllü psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerde etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a gitti.

Van Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizesinde, ilimizde görev yapan 34 rehber öğretmen ve psikolojik danışman, Adıyaman’a uğurlandı. Öğretmenlerimiz bir hafta boyunca Adıyaman ilinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal çalışmalar yürütecektir” denildi.

Çocuklar için yanlarına eğitim materyalleri ve oyuncaklar alan ekipler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından Adıyaman’a uğurlandı.iha