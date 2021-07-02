Van'da ‘Evlilik Okulu’ seminerleri

Van’ın Gürpınar ilçesinde açılan, gelin ve damat adayları ile üç yıl içinde evlenmiş çiftlere destek verilmesi amacıyla kurulan evlilik okulu, çiftlerin birbirlerine daha güçlü aile bağları kurmalarını amaçlıyor. Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında eğitime katılan 43 çifte mutlu bir yuvanın ipuçları anlatılıyor. Ücretsiz düzenlenen eğitimlere tam katılım sağlayan çiftlere sertifika, beyaz eşya ve çeşitli hediyeler verilecek.



Alanında uzman eğitimciler eşliğinde aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun ele alınacağı programların açılış konuşmasını Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış yaptı. Tanış, artan aile içi şiddet ve boşanma oranları karşısında aile müessesenin değerini ortaya koymak amacıyla çalışma başlattıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Evlilik, insan hayatı için bir dönüm noktasıdır. Evlilikle birlikte sorumluluklarımız artıyor. Bunlar karşısında hayatın yükünü omuzlarınızda hissedeceksiniz. Evlilik bu yükü paylaşmaktır. Kusur aramak yerine güzelliğe odaklanmaktır. Bizler de bu seminerler vesilesiyle artan boşanma ve aile içi geçimsizliğe karşı eğitimler veriyoruz. Kıymetli aile danışmanlarımız 3 hafta sürecek eğitim programıyla aile kavramının önemini ortaya koyacaklar.” Alanında uzman eğitimciler eşliğinde aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun ele alınacağı programların açılış konuşmasını Gürpınar Belediye Başkanıyaptı. Tanış, artan aile içi şiddet ve boşanma oranları karşısında aile müessesenin değerini ortaya koymak amacıyla çalışma başlattıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:“Evlilik, insan hayatı için bir dönüm noktasıdır. Evlilikle birlikte sorumluluklarımız artıyor. Bunlar karşısında hayatın yükünü omuzlarınızda hissedeceksiniz. Evlilik bu yükü paylaşmaktır. Kusur aramak yerine güzelliğe odaklanmaktır. Bizler de bu seminerler vesilesiyle artan boşanma ve aile içi geçimsizliğe karşı eğitimler veriyoruz. Kıymetli aile danışmanlarımız 3 hafta sürecek eğitim programıyla aile kavramının önemini ortaya koyacaklar.”



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen seminerin ilk konuğu olan Organize Sanayi Camii İmam Hatibi Alaattin Demirel ise İslam’ın evliliğe verdiği öneme değindi. Evliliğin Allah katında ibadet sayıldığını ifade eden Demirel, “Evliliğe ibadet gözüyle bakarsak mutlu ve huzurlu olmanın birinci aşamasını geçmiş sayılırız. Eşler arası sabır ve dayanışma duygusu güçlü tutulmalı. Evlilikte en son söyleyeceğimizi en başta söylüyoruz. Bir anlık öfkeyle söylenen sözler derin yaralar bırakıyor. Bu bağlamda karşılıklı sabır, hoşgörü ve fedakarlık evliliğin olmasa olmazdır” ifadelerini kullandı.iha