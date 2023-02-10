Van'da eğitim camiasından yardım seferberliği…

Van'da, eğitim kurumları, öğrenciler ve veliler, Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan depremden dolayı yaraları sarmak için yardım seferberliği başlattı. Türkiye, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu.

Bu büyük felaketle ilgili birçok kurum, kuruluş kampanyalar başlatırken, Van'da da eğitim camiası kapsamlı bir yardım seferberliği başlattı. Tuşba ilçesi İnci Kefali İlkokulu başta olmak üzere, Şehit Murat Demirci AİHL, Kinyas Kartal İlkokulu/Ortaokulu, Süphan Anaokulu, Erdemkent İlkokulu/Ortaokulu, Eminpasa Anadolu Lisesi gibi eğitim kurumları deprem bölgesine yardım konusuna kayıtsız kalmadı.

VAN'DAKİ EĞİTİM CAMİASI DUYARSIZ KALMADI

Tüm Türkiye, yaşanan deprem dolayısıyla tek yürek olurken, yapılan yardımlarda hızla devam ediyor. Devlet tüm kurumlarıyla depremin yaralarını sarmak için mücadele ederken, halk ise ellerinden geldiği ölçüde bağış ve yardımda bulunmaya sürdürüyor. Yakın tarihte büyük bir deprem felaketini geride bırakan Van ili, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan yıkıcı depremin yaralarını sarmak için dört koldan çalışırken, toplanan yardım malzemeleri tırlar halinde deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor.

Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e müthiş bir dayanışma sergiledi. Deprem bölgesine yardım ve destekler artarak devam ediyor. 7'den 70'e herkes işin ucundan tuttu. Kimi para kimi battaniye yolladı.

Kimi de yardım paketlerini sırtlayıp taşıdı. Van'da birçok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları yaparak, deprem bölgesine katkıda bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Van'da eğitim camiası öğrencisiyle, velisiyle, öğretmeniyle yardım seferberliğinde elinden gelen çabayı göstermeyi ihmal etmedi.

Van Bölge Gazetesi