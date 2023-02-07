Van'da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı

Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı.

HABERDE İNSAN 07.02.2023, 08:54
Van'da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve Kızılay Şubesi koordinasyonundaki yardım kampanyasında vatandaşlar, depremden etkilenen vatandaşlar için temin ettikleri kullanılmamış kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemelerini ilçedeki Kızılay deposuna getirdi.

Görevlilerce tasnif edilen malzemeler, daha sonra paketlenerek, gönderilmeye hazır hale getirildi.

Erciş Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Sağlam, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak istediklerini söyledi.

Toplanan yardımların koordineli şekilde bölgeye ulaştırılacağını belirten Sağlam, "Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin acısını tüm vatandaşlarımız hissediyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Kent sakinlerinden Ömer Karaman da yardım kampanyasına herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, "Evimde kullanılmamış 2 battaniyem vardı. Görevlilere teslim ettim. Biz de aynı durumu yaşadık. Depremin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Gürpınar Belediyesi de 5 personel, 2 kamyon, 1 tır ve 1 ekskavatörü deprem bölgesine sevk etti. Belediye Meclisi de 500 bin lira nakdi ve ayni yardım yapılması kararı aldı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, depremin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Tanış, şunları kaydetti:

"Yaraları sarmak için seferberlik başlattık. Tüm Türkiye tek vücut olarak yaraları sarmaya çalışıyor. 4 iş makinamızı AFAD koordinasyonuyla bölgeye gönderdik. Yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç duyulan tüm malzemeleri göndereceğiz. Meclis toplantımızda 500 bin lira nakdi yardım kararı aldık. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Depremi yaşadık, zorlukların ne olduğunu biliyoruz. Bir koli yardımın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu afeti de el ele vererek atlatacağız."

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ de deprem bölgesinde kurulacak çadırkentlere enerji verilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik malzemelerini, 3 jeneratör, 4 arazi aracı, 3 sepetli platform aracı ve 22 kişilik arıza bakım ve onarım personelini bölgeye sevk etti.

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