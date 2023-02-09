Van'da depremzedeler için 40 tandır yakıldı: Her evde ekmek pişirildi

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin acısını yaşayan vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için imkanlarını seferber ediyor.

Bu amaçla kent merkezi ve ilçelerde bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için yaktıkları tandırlarda pişirdikleri ekmekleri görevlilere teslim ederek deprem bölgesine gönderilmesini sağlıyorlar.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde de günün ilk ışıklarıyla tandırın başına geçen kadınlar, pişirdikleri ekmekleri, poşetledikten sonra AFAD Lojistik Deposu'na ulaştırılmak üzere görevlilere teslim etti.

Kadınlardan Didem Bedir, yaşanan depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Van depremini yaşayanlar olarak deprem bölgesindeki insanların durumunu daha iyi anladıklarını belirten Bedir, "2011'de deprem olduğunda onlar da bize yardım etti. Ben de şimdi onlara tandırda ekmek yapıp gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. O zaman onlar bize tandır ekmeği yapıp göndermişlerdi şimdi de biz onlara tandır ekmeği yapıp gönderiyoruz. Şimdi bu görev bizimdir. Allah oradaki insanların yardımcısı olsun. " diye konuştu.AA