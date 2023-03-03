Van'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki camilerde mevlit okutuldu, dua edildi.
Van'da Ulu Cami'de imamlar Abdurrahman Türün, Salih Tanrıant, İsmail Akdoğan ve Erdal Acar tarafından Mevlid-i Şerif okundu.
Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Cuma namazının ardından vatandaşlara şeker ikram edildi.AA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15