Van'da çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Sosyal belediyecilik çerçevesinde özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına yardım elini uzatan Tuşba Belediyesi, hastalara ücretsiz glütensiz gıda ve un desteğinde bulundu. Hasta ve ailelerinin sesine kulak veren Tuşba Belediyesi ekipleri, hazırladıkları paketleri vatandaşlara evlerinde teslim etti.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla hastaları evlerinde ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çölyak hastalığının özel beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu kaydetti. Başkan Akman, ilçedeki çölyak hastalarının tüketebilecekleri başta glütensiz un olmak üzere hamur işi gibi glüten içermeyen ve özenle hazırlanan gıda paketlerini hastaların kapılarına kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim edildiğini söyledi.

Belediyenin kendilerine yaptığı destekten dolayı Başkan Akman ve ekibine teşekkür eden çölyak hastaları ise “Başkanımızın bizleri unutmaması ve özel bir destekte bulunması bizleri mutlu etti. Sıkıntılarımızın farkında olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz” dediler.