Van'da çocukların bidonla kayma keyfi
Çatak'ta çocuklar, kayak pistine dönüştürdükleri tepelerden kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi.
Kışın en çetin geçtiği ilçelerden Çatak'ta çocuklar, yarıyıl tatilinde kar yağışını fırsata dönüştürdü.
Yaptıkları kızak ve plastik bidonlarla karla kaplanan tepelere çıkan çocuklar, yokuştan kayarak heyecan dolu anlar yaşadı.
Kayak pisine dönüştürdükleri tepelerden hızla inen çocuklar, karda oyunlar oynayarak eğlendiklerini anlattı.AA
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