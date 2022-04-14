Van'da çoban pazarı hareketlendi

Gün boyu cami ve çevresinde gruplar halinde bekleyen çobanlar, sürü sahipleriyle uygun koşul ve fiyatların belirlenmesiyle anlaşmalar sağlanmaya çalışılıyor.

Birçoğu Van'ın ilçeleri ile çevre illerde geldiklerini belirten çobanlar, yaşanan ekonomik kriz ile birlikte inşaat işlerinde yaşanan durgunluk ve işsizliğin artması gibi nedenlerin çobanlığa olan talebi arttığını belirttiler.

Hiç bir sosyal güvenceleri olmadan, koyun sürülerine aylarca dağlarda çobanlık ettiklerini belirten çobanlar, yaşanan bu olumsuzluklardan dolayı ücretlerinin de düştüğünü kaydettiler. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen hayvan üreticileri ile çoban adayları, sıkı bir pazarlığa tutuşuyor.

bölgegazetesi