Van'da aşiret düğününde damada 4 milyon 250 bin tl para takıldı

Van'da Cumartesi akşamı Doubletree Tree Hilton Otel'de dillere destan bir kına gecesinin ardından, Pazar günü Başkale merkezde görkemli kır düğünü gerçekleşti. Şerefhan Aşireti'nin lideri İskender Ertuş'un torunu Talat Ertuş'un oğlu Adem Ertuş'un düğününe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Düğüne; Irak ve İran'dan gelen davetlilerin yanı sıra, kanaat önderleri, iş insanları, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve gelin ile damadın yakınları iştirak etti. Eski milletvekillerinden aynı zamanda aşiret lideri Esat Canan'ın da katıldığı düğünde, ünlü sanatçılar Hozan Remzi, Kazo ve Delila Dilan sahne aldı.

Başkale'ye gelen konukları bizzat evinde şanına uygun şekilde ağırlayan İskender Ertuş ile fotoğraf çektirmek isteyenler adeta birbiriyle yarıştı. Gün boyu halayların çekildiği düğün töreni, Caner ve Ertuş Ailelerin konuklara gösterdiği misafirperverlikle devam etti.

Öte yandan Damadın babası İş İnsanı Talat Ertuş, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Gelin ve damada çok sayıda takılar takılırken, damat Adem Ertuş'a yaklaşık 4 milyon 250 bin TL para takıldı. Sahne alan sanatçılar ise barış ve kardeşlik mesajları verdi.