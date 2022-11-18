Van'da aileyi korumaya yönelik yürüyüş düzenlenecek

Van Sivil Dayanışma İnsiyatifi ve Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde 'Van Geleceği İçin Yürüyor. Ailen saldırı Altında Harekete Geç' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek. 39 Sivil Toplum Kuruluşu'nun da destek verdiği 'Van Geleceği İçin Yürüyor. Ailen saldırı Altında Hareket Geç' yürüyüşü yarın gerçekleştirilecek.

HABERDE İNSAN 18.11.2022, 16:13
Van'da aileyi korumaya yönelik yürüyüş düzenlenecek

Van Sivil Dayanışma İnsiyatifi ve Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde ve 39 Sivil Toplum Kuruluşu'nun destek verdiği 'Van Geleceği İçin Yürüyor. Ailen saldırı Altında Hareket Geç' yürüyüşü yarın saat 13.00'te Boyalar Camii önünde başlayıp, Beşyol'a kadar devam edecek. 'Ailen saldırı altında hareket geç' sloganıyla bulaşacak olan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için Boyalar Camii'nden, Beşyol Ferit Melen Bulvarı'na kadar yürüyecek. Yaklaşık olarak 40 sivil toplum kuruluşu ve binlerce ailenin katılımıyla, küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için yürüyüş gerçekleştirilecek.

Çocuklarının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekmek isteyen aileler, 'Van Geleceği İçin Yürüyor. Ailen saldırı Altında Hareket Geç' yürüyüşünde bir araya gelecek. Çocuklarını, geleceklerini ve gelenekleri kaybetmek istemeyen ailelerin LGBT'ye karşı düzenlenecek olan yürüyüşe yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yarın saat 13.00'te Boyalar Camii önünde başlayıp, Beşyol'a kadar devam edecek olan yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulunan Van Sivil Dayanışma İnsiyatifi, "Ey insanlık ailesi, ailen saldırı altında farkında mısın?  Ailemiz varlık sebebimizdir.  Yavrularımız Rabbimiz'in bize emaneti ve geleceğimizdir. Çocuklarımız göz aydınlıklarımızdır.

Kirli zihinlerin ve kirli ellerin ailemiz üzerindeki oyun, plan ve projelerinin farkında olarak güçlü bir ses olalım. Hep beraber omuz omuza vererek ailenin büyük bir değer olduğunu haykıralım. Ey insanlık ailesi ailen saldırı altında harekete geç! Van Sivil Dayanışma İnsiyatifi'nin organize ettiği ailen saldırı altında, harekete geç yürüyüşüne ailecek davetlisiniz" ifadelerine yer verildi. Küresel kirli oyunlara dur demek isteyen aileler, Cumartesi günü (yarın) 13.00'te Boyalar Camii önünde başlayıp Beşyol Ferit Melen Bulvarı'na kadar yürüyüş gerçekleştirecek.

Van Bölge Gazetesi

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