Van'da 80 öğrenciye kışlık ayakkabı dağıtıldı

Sellik ve Sungur İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri, getirdikleri ayakkabıları öğrencilere hediye etti.

Dernek Başkanı Muhammed Görmüş, dernek olarak 2010'dan bu yana Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerindeki köy okullarına kışlık ayakkabı yardımı yaptıklarını söyledi.

Bu yıl yönetim olarak öğrencilerin yanına gelmek istediklerini ifade eden Görmüş, şöyle konuştu:

"İlk ziyaretimiz için Van'ı tercih ettik. Önümüzdeki dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki okulları ziyaret edeceğiz. Öğrencilerimize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu yıl 750 öğrencimize bu yardımları yapacağız. Hedefimiz 3 bin kişiye ulaşmak."

Öğrenciler de desteklerinden dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.AA