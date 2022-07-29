Van'da 8 bin 500 kadın kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturuldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar 8 bin 500 kadın, belediye araçlarıyla Akdamar Adası, Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve İshak Paşa Sarayı'na götürüldü.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan mekanları gezen kadınlar, fotoğraf çekti, doğayla iç içe zaman geçirdi.

Geziye katılan kadınlardan Fatma Oğul, "Etkinliğin bize çok güzel katkıları oldu. Gezi sayesinde hem güzel dostluklar edinme fırsatımız oldu hem de uzun süre görmek istediğimiz yerleri görme şansı elde ettik. Belediye ekiplerine çok teşekkür ederiz." dedi. AA