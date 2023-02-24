Van'da 2022 yılında evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!

Van'da evlilik sayısı 2022 yılında azalırken, bununla beraber boşanma sayısındaki artış ise dikkat çekti.

HABERDE İNSAN 24.02.2023, 15:01 24.02.2023, 21:24
Van'da 2022 yılında evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!

TÜİK verilerine göre, ülke genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 175 bin 779 iken 2022 yılında 180 bin 954 oldu.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,13 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı ve kaba boşanma hızı 2022’de rekor kırdı.

ORTALAMA EVLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu izledi.

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, evlenme sayısının 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azaldığı görüldü. Evlenme sayısının Nisan ayında Ramazan ayının etkisiyle azaldığı görülürken Mayıs ayında artığı görüldü. Evlenme sayısı 2022 yılı Nisan ayında 24 bin 460 iken 2,3 kat artarak Mayıs ayında 56 bin 150 oldu.

VAN'DA 2022 YILINDA EVLENEN ÇİFT SAYISINDA DÜŞÜŞ
Van'da evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 7 bin 967 iken 2022 yılında 7 bin 909 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2022 yılında binde 6,97 olarak gerçekleşti.

VAN'DA BOŞANMA SAYISI ARTTI
Van'da boşanan çiftlerin sayısı ise 2021 yılında 726 iken 2022 yılında 775 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 0.68 olarak gerçekleşti.

Van'da 2022 yılında boşanmaların 22'si bir yıldan az, 66'sı birinci yılda, 52'si ikinci yılda, 47'si üçüncü yılda, 68'i dördüncü yılda, 47'si beşinci yılda, 164'ü altı ile onuncu yılda, 144'ü on bir ile on beşinci yılda gerçekleşirken 163'ü ise on bir yıldan fazla evli olanların olduğu görüldü.

VAN'DA ORTALAMA EVLENME YAŞI
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Van'da ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 27,4 iken kadınlarda 24,2 oldu. 

BOŞANMA HIZI EN YÜKSEK İL İZMİR
Kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.

Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle ağustos ayında önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı, 2022 yılının Ağustos ayında 3 bin 945 iken adli tatil sonrası Eylül ayında 5 kat artarak 19 bin 775 oldu.

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2022 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 32,7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Vanhavadis

Yorumlar (1)
VANLI 1 gün önce
VAN DAKİ KIZLAR PEK GÜVENİLİR DEĞİL NASIL EVLENELİMM
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