Van'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde sabah Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda şehitlik ziyaretinin ardından, Yukarı Norşin Camii’nde mevlit ve hatim programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan mevlit ile devam etti. Salavatların okunduğu programda, şehitlikle ilgili ilahiler seslendirildi. Programda okunan mevlitten sonra dualar edildi. Program, Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri’nin şehitlere duasıyla son buldu.

Kılınan Cuma namazının ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cami avlusunda cemaate tatlı ve sıcak çorba ikram edildi.İHA