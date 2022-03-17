Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik berat kandil programı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla İpekyolu ilçesindeki Boyalar Camii’nde mevlit programı düzenledi. Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okurken, kadınlar ise edilen dualara eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla son buldu.

Cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini ifade eden, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.