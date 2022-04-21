Van Büyükşehir Belediyesinden günlük 2 bin kişiye sıcak yemek

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye günlük sıcak yemek dağıtıyor.

HABERDE İNSAN 21.04.2022, 13:14
Van Büyükşehir Belediyesinden günlük 2 bin kişiye sıcak yemek

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da yardıma muhtaç vatandaşları unutmayan Van Büyükşehir Belediyesi, aşevinde hazırladığı 3 çeşit yemeği yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların sofrasına ulaştırıyor. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde günlük 2 bin kişiye iftarlık ve sahur olmak üzere 2 öğün, 3 çeşit yemek hazırlanıyor. 26 çalışanın büyük bir titizlikle hazırladığı yemekler, gıda kontrol mühendislerince analizleri yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere ulaştırılıyor.

Yemek miktarı evdeki birey sayısına göre hazırlanırken, yemeklerin sıcak bir şekilde sofralara ulaşması için ise iftar saatine doğru dağıtım yapılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Refakatçi Misafirhanesi’nde kalan hasta yakınlarına da iftar ve sahur olmak üzere 2 öğün yemek veriliyor.

“Evinde yemek pişirebilecek olan vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıtıyoruz”
Günlük 2 bin kişilik yemek hazırlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, yardımların gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşlar için burada yemek hazırlandığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, “İhtiyaç sahibi olup da evinde yemek pişirebilecek durumda olan vatandaşlarımıza da gıda kolisi yardımı yapıyoruz. Ramazan ayı bolluk ve bereket ayıdır. Bizler de aşevimizde bu ay daha fazla ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek için 26 personel arkadaşımızla hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Günlük 2 bin kişilik yemek hazırlıyoruz.

Hazırlanan yemekler gıda mühendislerimizin kontrollerinin ardından sefer taslarına dolduruluyor ve araçlarımızla vatandaşlarımızın sofralarına kadar ulaştırılıyor. Buraya gelen bütün hayvansal ürünler veteriner hekimlerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Özellikle hijyen kurallarına da üst seviyede dikkat ederek, vatandaşlarımıza sağlıklı bir iftar yemeği sunuyoruz” dedi.

“Tüm mahallelerimize yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz”
Aşevinden kimlerin yararlanabildiği ve nasıl başvuru yapıldığını da anlatan Esiner Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Buradan kimler yararlanmaktadır? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Maddi durumu yetersiz olan, yaşlı ve evinde yemek yapamayacak durumda olan engelli vatandaşlarımız yararlanmaktadır.

Vatandaşlarımız yemek yardımımıza e-devlet üzerinden ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza gelmek suretiyle başvurabilmektedirler. Başvuruların ardından kısa süre içerisinde sosyal hizmet danışmanlarımız yerinde tespitleri yaparak, ilgili raporlarını komisyona sunuyor. Uygun görülen ailelerimize günlük olarak yemek yardımı yapılıyor.

Ramazan ayında yemek verdiğimiz aile sayımızı artırdık. Yemeklerimiz düzenli olarak ailelerimize sıcak bir şekilde ulaştırılmaktadır. Burada 5 servis aracımızla tüm mahallelerimize yemek dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Yemek yardımı yıl boyu devam eden bir hizmetimizdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Ramazan ayında verilen yemek desteğinde dolayı memnun olduklarını belirten ihtiyaç sahipleri ise Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, hayır duasında bulundular.

Yorumlar (1)
Bülten 2 saat önce
Biz neden goremiyoruz
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