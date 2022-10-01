Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı ekipleri “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nedeniyle Edremit Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezindeki yaşlılar ile bir araya geldi. Halk sağlığı ekipleri, yaşlıların diş ve ağız bakım muayenesini yaparken Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yaşlılara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren huzurevi sakinleri Büyükşehir Belediyesi ve ekiplere teşekkür etti.

Yine Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yıl boyunca yaşlı ve bakıma muhtaçlara evde sağlık hizmeti, evde bakım hizmeti, hasta nakil hizmeti ve fizik tedavi hizmetlerini haftanın her günü ücretsiz olarak veriyor.iha