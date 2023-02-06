Van Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7; Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi, tüm birimlerini teyakkuza geçirdi. Sabah saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma başlatan büyükşehir belediyesi, deprem bölgesine araç, yardım malzemesi, iş makinesi ve çok sayıda personel gönderdi. Gevaş ilçesi yakınlarında bir araya gelen yardım konvoyu, depremin yaşandığı illere doğru yola çıktı.

Konvoyda günlük 10 bin kişilik yemek kapasiteli mobil aşevi tırı başta olmak üzere 2 adet aşevi aracı, 2 itfaiye arama-kurtarma aracı, 10 tır, 14 ekskavatör, 8 loder, 90 kamyon, 1 akaryakıt tankeri, 3 cenaze aracı, 3 öncü araç, 2 otobüs, 5 binek aracı araç ve 100 kişilik yerel destek ekibi olmak üzere toplam 141 araç ve 10 adet genel maksat çadırı deprem bölgesine gönderdi.

Ayrıca, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce de 1 vidanjör, 1 basınç aracı, 2 kamyon, 2 lowbet, 2 loder, 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 vinç, 1 tır çekici, 1 paletli ekskavatör, 2 su tankeri, 2 pikap olmak üzere 18 araç ve 34 personelde sevk edildi.İHA