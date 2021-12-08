Van Büyükşehir Belediyesi binlerce insana ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor

Van Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda sağlık alanında yaptığı çalışmalarla binlerce kişinin imdadına koştu.

HABERDE İNSAN 08.12.2021, 12:43
Van Büyükşehir Belediyesi binlerce insana ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sağlık alanında hizmet vermeye devam ediyor. Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlara verdiği ücretsiz sağlık hizmetinin yanı sıra sokak hayvanları ve vektörle mücadelede de adından söz ettiren büyükşehir belediyesi, her kesimin takdirini topluyor.

“2 bin kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti verildi”
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist ve yaşlı bakım personelinden oluşan ekip ile “evde bakım ve evde sağlık hizmeti” veriyor. Bu yıl yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti verildi. Dünyada en zor hastalık süreçleri arasında bulunan fizik tedavi hizmeti için de kolları sıvayan Van Büyükşehir Belediyesi, 700 hastaya evde fizik tedavi hizmeti sundu. Bu hastalardan birçoğu, verilen hizmetten ötürü sağlıklarına kavuştu” dedi.

“2 bin 200 hastaya hasta nakil hizmeti sağlandı”
Sürekli tedavi olması gereken vatandaşlar için büyük önem taşıyan ulaşım sıkıntısının, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz sağlandığını dile getiren yetkililer, “Hastaların talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar, belediyeye ait özel donanımlı ambulanslarla evlerinden alınarak tedavi olduğu hastaneye götürülüp, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Yıl içinde 2 bin 200 hastaya hasta nakil hizmeti sağlandı. Bunun yanında sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yeni bebekleri olan ailelere çocuk bakım seti hediye eden Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ projesi kapsamında bir yılda 3 bin 581 bebeğe bakım seti hediye etti” ifadelerini kullandı.

“20 bin litre ilaç ile 500 hektar alan ilaçlandı”
Van Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan sağlığının yanı sıra halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü belirten yetkililer, “Van Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı son bir yıl içinde 500 hektar alanı ilaçladı. Kentteki bataklık ve sazlık alanları, 7/24 30 araç ve 50 çalışan ile 20 bin litre ilaç kullanarak tarayan belediye ekipleri, kent genelinde 70 mahalleyi pire salgınına karşı ilaçladı. Bunu yanında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, her alanda faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli olarak maske dağıtımı yapan ekipler, yine salgınla mücadelede kamu kurumları, ibadethaneler, eğitim kurumları, işletmeler ve halka açık alanlarda sürekli dezenfekte çalışmaları yaptı” şeklinde konuştu.

28 bin sokak hayvanı tedavi edildi
İl genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına Türkiye’de örnek oluşturacak bir çalışmanın startını veren Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Daha Sağlıklı İnsan İçin, Daha Sağlıklı Hayvan’ projesi kapsamında ‘Zoonoz’ hastalıklara karşı 28 bin sokak hayvanının tedavi edildiğini ifade eden yetkililer, “Ayrıca 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkati çeken ‘Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bu yıl 7 bin 892 sokak hayvanı tedavi edilirken, 190 sokak hayvan ise sahiplendirildi. Ayrıca dondurucu soğukların yaşandığı bölgelere sokak hayvanları için 120 kulübe bırakan Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki kırsal alanlar ile odak noktalarına da sokak hayvanları için mama ve su bırakmaya devam ediyor” sözlerine yer verdi.İHA

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