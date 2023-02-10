Van'a gelen Malatyalı depremzede yardım toplama çalışmalarına katılıyor

Depremin ardından bölgeden tahliye edilen depremzede aileler, Erciş ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı 400 yataklı yurda yerleştirildi.

Malatya'dan 10 kişilik ailesiyle Van'ın Erciş ilçesine gelen Ferhat Milisoğlu, konakladıkları yurdun yan tarafındaki kaymakamlığın depremzedeler için yardım topladığını görünce destek olmaya karar verdi.

Yardımların toplandığı depoya giden Milisoğlu, gönüllü olarak toplanan yardımları hem paketliyor hem de tırlara yüklüyor.

Milisoğlu, gazetecilere, depremin yaklaşık 2 dakika sürdüğünü ve korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Ülkenin depremzedeler için seferber olduğunu belirten Milisoğlu, şöyle konuştu:

"Deprem hiç bitmeyecek sandık. Sarsıntı durduktan sonra aşağı indik. Gündüz ikinci deprem oldu, kaçacak yer bulamadık. Malatya'da yer sürekli oynuyor. Van'ın Erciş ilçesinde yurtta kalıyorum. İki gündür ailemle birlikte yurttayım. Yurdun yanında depremzedeler için koliler hazırlanıyor. Onları görünce içime sindiremedim. Buraya gelerek arkadaşlara yardım ediyorum. Sağ olsunlar hepsi canla başla çalışıyorlar. Deprem bölgelerine yardım kolileri gidiyor. Depremde ölenlere Allah rahmet etsin. Geride kalanlara geçmiş olsun. Rabb'im bizlere bir daha böyle bir şey görmeyi nasip etmesin."AA